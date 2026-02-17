Zahlungsforderung Landrat des Salzlandkreises fordert Ameos zur Zahlung der zweiten Kaufpreisrate für Klinika auf
Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes fordert der Salzlandkreis 6,2 Millionen Euro vom Schweizer Klinikkonzern Ameos. Was bisher passiert ist.
17.02.2026, 14:15
Bernburg/Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis wartet weiterhin auf die Zahlung der zweiten Kaufpreisrate für die Salzland-Kliniken durch Ameos. Landrat Markus Bauer (SPD) hat in einer einberufenen Sondersitzung die Mitglieder des Kreistages darüber informiert, den schweizerischen Konzern erneut zur Zahlung auffordern zu wollen.