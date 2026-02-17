Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes fordert der Salzlandkreis 6,2 Millionen Euro vom Schweizer Klinikkonzern Ameos. Was bisher passiert ist.

Landrat des Salzlandkreises fordert Ameos zur Zahlung der zweiten Kaufpreisrate für Klinika auf

Im Frühjahr 2012 wechselte auch das ehemals kommunale Ascherslebener Krankenhaus den Besitzer und wird seitdem vom schweizerischen Klinikkonzern Ameos betrieben.

Bernburg/Aschersleben/MZ - Der Salzlandkreis wartet weiterhin auf die Zahlung der zweiten Kaufpreisrate für die Salzland-Kliniken durch Ameos. Landrat Markus Bauer (SPD) hat in einer einberufenen Sondersitzung die Mitglieder des Kreistages darüber informiert, den schweizerischen Konzern erneut zur Zahlung auffordern zu wollen.