Vorwürfe gegen ehemaligen Vogt-Vertrauten Staatsanwaltschaft Halle weitet Verfahren gegen Ex-OB-Referent aus

Der ehemalige OB-Referent Achmed Großer sieht sich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt. Was die Behörde ihm genau vorwirft.

Von Jonas Nayda 17.02.2026, 10:44
Achmed Großer Anfang Februar bei einem Gerichtstermin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen ihn. (Foto: Marvin Matzulla)

Halle (Saale)/MZ. - Die Staatsanwaltschaft Halle hat ihre Vorprüfungen im Fall des ehemaligen Oberbürgermeister-Referenten Achmed Großer beendet und ein vollumfängliches Ermittlungsverfahren gestartet. Gegen den 55-Jährigen stehen der Verdacht der Urkundenfälschung und des Anstellungsbetrugs im Raum. Oberstaatsanwalt Dennis Cernota äußerte sich am Dienstag erstmals ausführlicher zu dem Fall.