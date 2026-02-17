Der ehemalige OB-Referent Achmed Großer sieht sich staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen ausgesetzt. Was die Behörde ihm genau vorwirft.

Achmed Großer Anfang Februar bei einem Gerichtstermin. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt gegen ihn.

Halle (Saale)/MZ. - Die Staatsanwaltschaft Halle hat ihre Vorprüfungen im Fall des ehemaligen Oberbürgermeister-Referenten Achmed Großer beendet und ein vollumfängliches Ermittlungsverfahren gestartet. Gegen den 55-Jährigen stehen der Verdacht der Urkundenfälschung und des Anstellungsbetrugs im Raum. Oberstaatsanwalt Dennis Cernota äußerte sich am Dienstag erstmals ausführlicher zu dem Fall.