Im Burgenlandkreis und im Süden Sachsen-Anhalts stellt die Polizei Mängel an 69 Lkw und Bussen beziehungsweise Vergehen von deren Fahrern fest. Was die Beamten konkret aufgedeckt haben.

Bei Kontrollen des Lkw- und Busverkehrs auf den Autobahnen im Burgenlandkreis und im Süden Sachsen-Anhalts hat die Polizei zahlreiche Vergehen festgestellt (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Beamte der Autobahnpolizei in Weißenfels haben bei Kontrollen in der vergangenen Woche insgesamt 69 Busse und Lkw beanstandet beziehungsweise deren Fahrer angezählt. Festgestellt worden seien an den Autobahnen im Süden Sachsen-Anhalts unter anderem technische Mängel an Fahrzeugen, überladene Fahrzeuge, nicht richtig gesicherte Ladung, fehlende Dokumente sowie Tempoverstöße. Insgesamt seien 128 Fahrzeuge des gewerblichen Personen- und Güterverkehrs überprüft worden. Acht Fahrern sei die Weiterfahrt untersagt worden.