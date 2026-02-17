Ein Pkw ist in Globig in eine Hauswand gekracht. Obwohl der Fahrer vom Unfallort geflüchtet war, konnte er schnell von der Polizei ausfindig gemacht werden.

Globig. – In der Nacht zu Dienstag ist ein Pkw in der Wartenburger Straße in Globig (Landkreis Wittenberg) gegen eine Hauswand gekracht, teilt die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war der Fahrer in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Nach dem Zusammenstoß mit der Hauswand sei er vom Unfallort geflüchtet.

Unfall in Globig: Fahrer war betrunken

Kurz darauf erhielt der 38-Jährige dennoch Besuch von der Polizei. Denn bei dem Unfall war ein Pkw-Notruf ausgelöst worden. Durch die erfasste Mobilfunknummer habe die Anschrift des Fahrers ermittelt werden können.

Vor Ort stellte sich heraus, dass der 38-jährige Unfallfahrer betrunken war, so die Polizei weiter. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,39 Promille.

Zum Vergleich: Ab 1,1 Promille gelten Autofahrer als absolut fahruntauglich. Bei einem Wert über 3,5 Promille besteht Lebensgefahr. Ab einem Blutalkoholwert von 4 Promille drohen dem Betroffenen Atemstillstand, Koma und Tod.

Demzufolge sei eine Blutprobenentnahme angeordnet worden. Der Fahrer muss sich nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung verantworten.