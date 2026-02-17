Nach Jahren im Gefängnis kämpft Kenna darum, ihre Tochter wiederzusehen und riskiert dabei, erneut alles zu verlieren.

Wittenberg/MZ. - Eine Preview des Films „Für immer ein Teil von Dir“ kündigt das Central-Kino Wittenberg am Mittwoch, 11. März, um 20.15 Uhr an.

In dem romantischen Drama nach einem Roman der Autorin Colleen Hoover verliert Kenna (Maika Monroe) nach dem selbstverschuldeten Tod ihrer großen Liebe Scotty (Rudy Pankow) nicht nur ihre Freiheit, sondern auch das Sorgerecht für ihre kleine Tochter. Nach fünf Jahren Haft sucht Kenna nach einem neuen Lebenssinn.

Film nach Roman Colleen Hoover

Sie kehrt in ihre Heimatstadt zurück, um ihre Tochter wiederzusehen. Doch Misstrauen und alte Wunden stehen ihr im Weg. In der vorsichtigen Annäherung zu Ledger Ward (Tyriq Withers) findet sie Hoffnung – und riskiert zugleich, alles erneut zu verlieren.

Der Roman „Für immer ein Teil von dir“ wurde erstmals im Jahr 2022 veröffentlicht, in 45 Sprachen übersetzt und für den TikTok Book Award des Jahres 2023 nominiert. Das Drehbuch stammt von Hoover und Lauren Levine, Regie führte Vanessa Caswil. Der Film ist ab zwölf Jahren freigegeben.