weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Naumburg
    4. >

  4. Kult-Event um Kaffee, Kuchen, Kirschlikör: Kurios wie einst bei „Außenseiter-Spitzenreiter“: Wieso in Größnitz einmal pro Jahr Tassen im Schrank fehlen

Kult-Event um Kaffee, Kuchen, Kirschlikör Kurios wie einst bei „Außenseiter-Spitzenreiter“: Wieso in Größnitz einmal pro Jahr Tassen im Schrank fehlen

Warum das Team der legendären DDR-Fernsehsendung an einem skurrilen Treffen im Ortsteil von Balgstädt seine helle Freude gehabt hätte und was es mit dem „Friss-dich-dumm-Kuchen“ auf sich hat.

Von Andreas Löffler Aktualisiert: 17.02.2026, 17:29
Neben sieben Kannen Kaffee, allerlei Piccolöchen mit Rotkäppchen-Sekt und paar Sauerkirsch-Likörchen konnten in der bestens gelaunten Runde unter anderem Pfannkuchen, Schwedische Apfeltorte, ein ulkiger „Rührkuchen quadratisch“ und Quarktorte genossen werden.
Neben sieben Kannen Kaffee, allerlei Piccolöchen mit Rotkäppchen-Sekt und paar Sauerkirsch-Likörchen konnten in der bestens gelaunten Runde unter anderem Pfannkuchen, Schwedische Apfeltorte, ein ulkiger „Rührkuchen quadratisch“ und Quarktorte genossen werden. (Foto: Andreas Löffler)

Grössnitz - Wetten, dass das, was sich am vergangenen Sonnabend (14.02.2026) in einem muckelig warmen Raum des Dorfgemeinschaftshauses von Größnitz abspielte, ein gefundenes Fressen für die Reporter der legendären DDR-Fernsehshow „Außenseiter-Spitzenreiter“ gewesen wäre?