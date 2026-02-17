Warum das Team der legendären DDR-Fernsehsendung an einem skurrilen Treffen im Ortsteil von Balgstädt seine helle Freude gehabt hätte und was es mit dem „Friss-dich-dumm-Kuchen“ auf sich hat.

Kurios wie einst bei „Außenseiter-Spitzenreiter“: Wieso in Größnitz einmal pro Jahr Tassen im Schrank fehlen

Neben sieben Kannen Kaffee, allerlei Piccolöchen mit Rotkäppchen-Sekt und paar Sauerkirsch-Likörchen konnten in der bestens gelaunten Runde unter anderem Pfannkuchen, Schwedische Apfeltorte, ein ulkiger „Rührkuchen quadratisch“ und Quarktorte genossen werden.

Grössnitz - Wetten, dass das, was sich am vergangenen Sonnabend (14.02.2026) in einem muckelig warmen Raum des Dorfgemeinschaftshauses von Größnitz abspielte, ein gefundenes Fressen für die Reporter der legendären DDR-Fernsehshow „Außenseiter-Spitzenreiter“ gewesen wäre?