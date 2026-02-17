Einer Polizeistreife war am Montag in der Zerbster Straße in Dessau ein BMW ohne Kennzeichen aufgefallen. Es begann eine folgenreiche Kontrolle.

Dessau/MZ. - Viel Ärger hat am Montag, 16. Februar, ein junger Autofahrer bekommen. Auf einem Parkplatz in der Zerbster Straße hatten Polizeibeamte des Polizeireviers Dessau-Roßlau gegen 9.35 Uhr einen BMW festgestellt, der dort ohne Kennzeichen stand. Bei der Überprüfung gab der 19-jährige Fahrer an, dass er mit dem Auto eine Probefahrt gemacht habe. Da er die dafür erforderlichen Überführungskennzeichen nicht gefunden habe, sei er ohne Kennzeichen gefahren.

Parallel zur Kontrolle stellten die Polizeibeamten fest, dass sich unter dem Fahrzeug eine Ölspur gebildet hatte. Diese wurde im Anschluss durch die angeforderte Feuerwehr beseitigt.

Dem 19-Jährigen teilten die Polizeibeamten mit, dass das Auto ohne Kennzeichen nicht am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen darf, da kein Versicherungsschutz in Form einer Haftpflichtversicherung besteht und es aufgrund des technischen Defekts abgeschleppt werden muss. Zudem fertigten sie eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.