  Altkleider im Landkreis Wittenberg: Rätsel um Altkleidercontainer in Gräfenhainichen: Kleiderberg wächst weiter

Am Schützenplatz in Gräfenhainichen häufen sich Altkleidersäcke neben einem Container. Doch wem gehört er? Die Stadt und der Landkreis Wittenberg suchen nach dem Verantwortlichen. Wo Altkleider stattdessen abgegeben werden können.

Von Lea Fischer 17.02.2026, 15:17
Vor dem Altkleidercontainer in Gräfenhainichen türmt sich ein Wäscheberg auf.
Vor dem Altkleidercontainer in Gräfenhainichen türmt sich ein Wäscheberg auf. (Foto: Thomas Klitzsch)

Gräfenhainichen/MZ. - Ein wachsender Berg aus Kleidersäcken an einem Altkleidercontainer in Gräfenhainichen stellt die Kommune derzeit vor Rätsel. Auf dem Parkplatz am Schützenplatz häufen sich die Säcke.