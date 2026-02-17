Altkleider im Landkreis Wittenberg Rätsel um Altkleidercontainer in Gräfenhainichen: Kleiderberg wächst weiter

Am Schützenplatz in Gräfenhainichen häufen sich Altkleidersäcke neben einem Container. Doch wem gehört er? Die Stadt und der Landkreis Wittenberg suchen nach dem Verantwortlichen. Wo Altkleider stattdessen abgegeben werden können.