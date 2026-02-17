In der Dessauer Junkersstraße ist es am Montag, 16. Februar, zu einem folgenreichen Unfall gekommen.

Dessau/MZ. - In der Dessauer Junkersstraße ist es am Montag, 16. Februar, zu einem Unfall gekommen, an dem vier Autos beteiligt waren.

Der 18-jährige Fahrer eines Audi wollte gegen 14.40 Uhr vorwärts aus einer Parklücke ausparken. Dabei kam es zur Kollision mit einem von links kommenden Daimlerchrysler eines ebenfalls 18-jährigen Fahrers. Durch den Aufprall wurde der Audi nach rechts gegen einen geparkten Skoda geschoben. Der Daimlerchrysler wiederum drehte sich durch den Aufprall nach rechts und kollidierte noch mit einem Ford.

Sowohl der Audi als auch der Daimlerchrysler waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Fahrer des Audi verletzte sich bei dem Unfall und gab an, einen Arzt aufzusuchen. Der bei dem Unfall entstandene Gesamtschaden wurde von der Polizei auf 30.000 Euro geschätzt.