Hass und Hetze im Internet sind vielfach an der Tagesordnung. Das stellt auch die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite fest. Erste Städte in Deutschland ziehen in Hinblick auf Kommentare nun Konsequenzen. Was macht die Doppelstadt?

Katrin Kuhnt, Leiterin des Referats des Oberbürgermeisters, und Pressesprecher Ralf Schüler gehören zum Team, das den Auftritt der Stadt in den sozialen Medien mit betreut.

Dessau-ROsslau/MZ. - Das Phänomen tritt gegenwärtig in Mailand und Cortina bei den Olympischen Spielen auf, ist aber genauso in Dessau-Roßlau an der Tagesordnung, wie vor kurzem, als zum Schneeschippen für das Rugby-Spiel im Paul-Greifzu-Stadion aufgerufen wurde. Wem etwas nicht gefällt, der pöbelt rum, der beleidigt – und das oft im Schutz der Anonymität.