Hass und Hetze im Internet Anonyme Beleidigungen auf Facebook: Dessau-Roßlaus Stadtverwaltung kämpft mir rauer werdenden Tönen
Hass und Hetze im Internet sind vielfach an der Tagesordnung. Das stellt auch die Dessau-Roßlauer Stadtverwaltung auf ihrer Facebook-Seite fest. Erste Städte in Deutschland ziehen in Hinblick auf Kommentare nun Konsequenzen. Was macht die Doppelstadt?
17.02.2026, 10:59
Dessau-ROsslau/MZ. - Das Phänomen tritt gegenwärtig in Mailand und Cortina bei den Olympischen Spielen auf, ist aber genauso in Dessau-Roßlau an der Tagesordnung, wie vor kurzem, als zum Schneeschippen für das Rugby-Spiel im Paul-Greifzu-Stadion aufgerufen wurde. Wem etwas nicht gefällt, der pöbelt rum, der beleidigt – und das oft im Schutz der Anonymität.