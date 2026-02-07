Am Sonnabend, 14. Februar, soll in Dessau das Rugby-Länderspiel Deutschland gegen Portugal stattfinden. Damit das möglich ist, war ein Kraftakt notwendig.

Zur Rettung des Rugby-Länderspiels in Dessau - 50 Freiwillige räumen Schnee im Greifzu-Stadion

Etwa 50 Freiwillige hatten sich am Sonnabend im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion zum Schneeschippen getroffen.

Dessau/MZ/DPA/SBR. - Damit das Rugby-Länderspiel zwischen Deutschland und Portugal am kommenden Sonnabend, 14. Februar, nicht ausfallen muss, haben etwa 50 Freiwillige an diesem Sonnabend im Dessauer Paul-Greifzu-Stadion Schnee geräumt. Auf dem Rasen hatte zuletzt eine rund zwölf Zentimeter hohe Schneedecke gelegen. Es drohte eine Unbespielbarkeit des Platzes.

Auf dem Platz in Dessau hatte eine dicke Schneeschicht gelegen. (Foto: Ruttke)

Der örtliche Veranstalter Anhalt Sport am Dienstag hatte gemeinsam mit der Stadt Dessau-Roßlau zu der Aktion aufgerufen. Unterstützt wurden die Arbeiten vom Stadtpflegebetrieb und den Platzwarten des Stadions. Als Dankeschön gab es Eintrittskarten und warme Getränke. Auch Oberbürgermeister Robert Reck half mit.

Das Länderspiel findet im Rahmen der Rugby-Europameisterschaft statt. Neben der Spielfläche wurden auch die Zuschauertribünen schneefrei gemacht.

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft war im Februar 2024 schon einmal in Dessau zu Gast

Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft war im Februar 2024 schon einmal in Dessau zu Gast. Damals unterlag man Georgien mit 17:28. Das Spiel sahen beeindruckende 5.300 Zuschauer.

Auch Technik kam beim Schneeschippen zum Einsatz. (Foto: Ruttke)

Die Rugby-Europameisterschaft 2026 beginnt an diesem Wochenende und läuft bis zum 15. März. Acht Mannschaften kämpfen um den Titel. Deutschland ist in Gruppe B eingeteilt und trifft dort auf Belgien, Portugal und Rumänien. Die sportlich stärksten Nationen Europas wie Frankreich, England, Irland, Schottland, Wales und Italien nehmen nicht teil, da sie parallel im Six-Nations-Turnier spielen.

Die Partien der deutschen Nationalmannschaft werden live im Free-TV bei ProSieben MAXX übertragen, alle weiteren Spiele sind kostenlos im Livestream auf Joyn zu sehen.