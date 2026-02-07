Der Wasserversorger Midewa startet im Jubiläumsjahr eine Ausbildungsoffensive: Mit 14 neuen Azubi-Stellen – so viele wie seit Jahren nicht – setzt das Unternehmen ein klares Signal gegen den Fachkräftemangel.

Auf einer Baustelle im Seegebiet Mansfelder Land werden hier die Azubis angeleitet und eingearbeitet.

Eisleben/MZ - Die Midewa setzt im Jubiläumsjahr ein deutliches Signal: Zum 30. Firmengeburtstag möchte das Unternehmen mit 14 Auszubildenden in das neue Ausbildungsjahr starten. Das sind so viele wie seit Jahren nicht mehr. Damit will der Wasserversorger seiner Verantwortung als regionaler Arbeitgeber gerecht werden und gleichzeitig dem wachsenden Fachkräftebedarf begegnen.