S-Bahn-Linie 6 verkehrt ab Montag ab Markranstädt mit Bussen. Auf der Strecke befindet sich bis Dienstag, 17. Februar, eine Baustelle.

Bad Dürrenberg/MZ/mva. - Aufgrund von Bauarbeiten verkehrt die S-Bahn-Linie 6 von Montag, 9. Februar, bis Dienstag, 17. Februar, nicht zwischen Markranstädt, Bad Dürrenberg und Weißenfels. Die Züge fallen aus und die DB Regio Südost informiert darüber, dass ein Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen Markranstädt und Weißenfels zur Verfügung steht.

Die Strecke von Leipzig Hauptbahnhof nach Bad Dürrenberg dauert so dann 55 Minuten mit einem Umstieg in Markranstädt statt 28 Minuten. Die Mitnahme von Fahrrädern ist in den Bussen aus Platzgründen nur begrenzt möglich.

Die Deutsche Bahn rät dazu, sich direkt vor Fahrantritt in den digitalen Reiseauskunftsmedien auf der Internetseite oder in der App DB Navigator über Abfahrtzeiten und kurzfristige Änderungen zu informieren.