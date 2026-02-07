Die Berufsbildungsmesse im BTZ Thale bringt wieder zahlreiche Unternehmen und Schüler zusammen. Betriebe, die teilnehmen wollen, müssen sich beeilen – bald ist Anmeldeschluss.

Bei einer früheren Messe beim Bildungs- und Technologiezentrum in Thale hatten mehrere Unternehmen und auch das BTZ selber VR-Brillen dabei, mit denen etwa der Job eines Gabelstablerfahrers gezeigt wurde.

Thale/MZ. - „Alle Ausbildungsbetriebe, die Lehrlinge suchen, sind bei uns willkommen“, sagt Ingo Loske vom Bildungs- und Technologiezentrum Thale (BTZ), das gerade seine bereits 20. Berufsbildungsmesse vorbereitet. Vom 19. bis 21. März kommen Unternehmen und potenzielle Auszubildende – in diesem Jahr sind rund 550 Schülerinnen und Schüler angemeldet – zusammen. Betriebe, die sich dabei zeigen wollen, müssen sich beeilen: Anmeldeschluss für sie ist der 10. Februar.