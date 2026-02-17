Nach Zweifeln an seiner Eignung Merseburger AfD-Stadtrat gibt Ausschussleitung ab

Seit anderthalb Jahren leitet Uwe Darnstädt (AfD) den Ordnungsausschuss des Merseburger Rats. Nachdem letzte Woche Zweifel an seiner Eignung laut geworden waren, gibt er die Rolle nun ab. Allerdings nicht wegen der Kritik, sondern aus anderen Gründen – so die Darstellung der AfD. Warum einige Räte ihn für nicht geeignet als Ausschussleiter halten.