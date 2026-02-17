Nach Zweifeln an seiner Eignung Merseburger AfD-Stadtrat gibt Ausschussleitung ab
Seit anderthalb Jahren leitet Uwe Darnstädt (AfD) den Ordnungsausschuss des Merseburger Rats. Nachdem letzte Woche Zweifel an seiner Eignung laut geworden waren, gibt er die Rolle nun ab. Allerdings nicht wegen der Kritik, sondern aus anderen Gründen – so die Darstellung der AfD. Warum einige Räte ihn für nicht geeignet als Ausschussleiter halten.
17.02.2026, 11:15
Merseburg/MZ. - Nachdem im Merseburger Rat Bedenken hinsichtlich seiner Eignung als Ausschussvorsitzender laut geworden waren, gibt AfD-Stadtrat Uwe Darnstädt diesen Posten nun ab. Das bestätigte AfD-Fraktionschef Daniel Wald am Montagnachmittag gegenüber der MZ. Wald allerdings spricht davon, dass es „Zufall“ sei, dass die Entscheidung, dass Darnstädt den Posten abgibt, gerade jetzt gefallen sei.