Es war nur eine kleine Tour, die Dessau-Roßlaus Kreisjägermeister Michael Mitsching am Wochenende unternommen hat. Das Ergebnis aber frustriert.

Dessau-Rosslau/MZ. - Dessau-Roßlaus Kreisjägermeister Michael Mitsching hat die zunehmende Vermüllung der Natur beklagt.

„Nach der Schneeschmelze tritt einiges zu Tage, was unsere lieben Menschen in der Natur verloren haben“, schrieb Mitsching zu einem Foto, das er am Montag an die MZ geschickt hat. „Ich darf sie aus diesem Anlass um einen Appell an die Bürger bitten, allen Zivilisationsabfall auch in der Zivilisation zu lassen.“ Mitsching erinnerte daran, dass das Zurücklassen von Müll nicht nur verboten ist, sondern auch gefährlich für alle Wildtiere. „Es verbleibt zudem als Schadstoff manchmal Jahrzehnte in der Natur.“

Die Jägerschaft Dessau, die Angler und ihre aktiven Unterstützer führen seit über zehn Jahren jedes Frühjahr eine Müllsammelaktion durch, bei der auf jeder Elbseite immer noch über zehn Kubikmeter zusammenkommen.