Ein Arzt hat am Ameos-Klinikum Bernburg mehrere Kolleginnen sexuell bedrängt. Dafür hat sich der 56-Jährige nun vor dem Amtsgericht verantworten müssen – der Richter fand klare Worte.

Ein ehemaliger Oberarzt stand wegen sexueller Belästigung von Mitarbeiterinnen des Krankenhauses vor Geicht: Eine Luftaufnahme des Klinikums Bernburg, in der der verurteilte Arzt gearbeitet und seine Taten begangen hat.

Bernburg/MZ. - „Jeder einzelne Euro sollen Ihnen weh tun. Was Sie Ihren Kolleginnen angetan haben, ist abartig. Sie haben ein Weltbild wie die Taliban in Afghanistan“, schloss Strafrichter André Stelzner diese Verhandlung ab. Staatsanwältin Voosholz warf einem 56-jährigen aus Kasachstan stammenden Oberarzt vor, zwei Ärztinnen im Praktikum im Bernburger Ameos-Klinikum sexuell belästigt zu haben.