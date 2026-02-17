Mitglieder des städtischen Schulausschusses schauen sich in der Bernburger Diesterweg-Schule um. Wo dort zuletzt Geld investiert wurde.

Die amtierende Hochbauamtsleiterin Kerstin Schannor führte die Mitglieder des Schulausschusses durch das Schulgebäude.

Bernburg/MZ. - Die Mitglieder des städtischen Schulausschusses haben sich am Donnerstag in der Diesterweg-Grundschule umgesehen. „Wir haben in den vergangenen Jahren hier sehr viel Geld investiert und sanieren jetzt das Schritt für Schritt, was zuletzt in den 1990er Jahren instand gesetzt wurde“, sagte die amtierende Hochbauamtsleiterin Kerstin Schannor, die durch den dreigeschossigen Klinkerbau führte.