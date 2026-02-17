Die Hettstedter Karnevalisten laden zur 13. Benefizgala, diesmal ins Kloster Helfta. Jahr für Jahr steigerte sie dabei die Spendensumme. Schaffen sie das auch diesmal wieder?

Benefizgala der Hettstedter Karnevalisten: Fällt in Helfta die 40.000‑Euro-Marke?

Showtänze der Jugendgarde der Neudorfer Narren werden wieder zum Programm der Benefizgala gehören.

Hettstedt/MZ. - Ob es den Neudorfer Narren am 28. Februar im Mechthildsaal des Klosters Helfta gelingt, die Spendensumme vom vergangenen Jahr zu toppen? Das ist bisher jedes Jahr aufs Neue der Fall gewesen.