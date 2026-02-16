Gemeindemitglieder in Hohenmölsen fertigen Dosenfackeln für Menschen in der Ukraine. Was sie motiviert, den Menschen im Krieg zu helfen und welche Materialien noch benötigt werden.

Wie Dosenfackeln aus Hohenmölsen Menschen in der Ukraine durch den Winter helfen

Mitglieder der evangelischen Gemeinde in Hohenmölsen stellen Dosenfackeln für bedürftige Menschen in der Ukraine her.

Hohenmölsen/MZ. - Es ist Mittwochabend im Winter 2026. Mitglieder der evangelischen Gemeinde in Hohenmölsen haben sich im Pfarrhaus verabredet. In den Räumen ist es warm und gemütlich, die Stimmung ist herzlich und locker. Gleichzeitig ist die Gruppe in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine, die seit fast vier Jahren wegen des russischen Angriffskriegs unter Angst, Armut und Verlust leben müssen.