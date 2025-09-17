Es wird eine 13. Auflage der Spendenaktion zugunsten des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder geben. Die 13. Benefizgala wird am 28. Februar 2026 im Kloster Helfta stattfinden.

Impressionen von der Spendengala der Neudorfer Narren aus Hettstedt in der Einetalhalle in Welbsleben am 24. Februar vergangenen Jahres. 31.111 Euro waren damals zugunsten des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder in Halle zusammengekommen.

Hettstedt/MZ - Es wird auch eine 13. Auflage der Spendenaktion zugunsten krebskranker Kinder geben. Das steht für die Hettstedter Karnevalsgesellschaft (HKG) „Neudorfer Narren“ felsenfest, genauso wie auch der Termin der Benefizgala.

Die soll nämlich am Samstag, 28. Februar 2026, im Mechthildsaal im Kloster Helfta stattfinden. Wer an dem Galaabend teilnehmen und zu den Spendern zählen möchte, der ist bereits jetzt und spätestens bis zum 30. November dazu eingeladen, sich per Mail bei Nadine Haak ([email protected]) anzumelden.

Zur Benefizgala präsentieren die „Neudorfer Narren“ jeweils das Beste aus ihrem aktuellen Programm. Gleichzeitig erhält auch der Verein zur Förderung krebskranker Kinder Gelegenheit, sich und seine aktuelle Arbeit zu präsentieren, und mitunter kommen auch junge Menschen und deren Familien zu Wort, denen in schwieriger Zeit Unterstützung vom Verein und vom „Kinderplaneten“ zuteil wird.

Spenden gehen an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder aus Halle

39.111 Euro kamen zur diesjährigen Benefizgala zusammen, die im März in der Mehrzweckhalle in Großörner stattfand. Geladen waren befreundete Karnevalsvereine, Vertreter der Stadt und Kommunen als auch Förderer und Sponsoren. Das Spendengeld ging auch wie in den Vorjahren an den Verein zur Förderung krebskranker Kinder aus Halle.

Der Verein finanziert damit unter anderem Übernachtungen der Eltern bei ihren kranken Kindern oder ermöglicht an Krebs erkrankten Kindern spezielle Physiound Sporttherapien. Und auch der Unterrichtsausfall nach einer Akuttherapie werde so im „Kinderplanet“ in Halle gewährleistet.

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die gruppentherapeutische Aufarbeitung für Geschwisterkinder, Eltern und Verwaiste. Der „Kinderplanet“ ist eine Villa in Halle, in der Familien von krebskranken Kindern ein Team aus Psychologin, Sozialpädagogin, Ergotherapeutin, Sozialarbeiterin und Trauerbegleiterin zur Seite steht. Und nicht zuletzt will man dort den erkrankten Kindern ein Stück Normalität bieten.

Spenden können bereits auf das Konto eingezahlt werden

Spenden können bereits jetzt schon auf das Konto des HKG e.V. bei der Sparkasse Mansfeld-Südharz eingezahlt werden. Die IBAN lautet DE24 8005 5008 0601 0301 92 und die BIC NOLADE21EIL. Als Verwendungszweck soll 13. Benefizgala 2026 angegeben werden.

Haak und die Neudorfer Narren hoffen auch in diesem Jahr gemeinsam mit Sponsoren und Förderern eine Spende zusammentragen zu können, die den halleschen Verein bei seiner Arbeit unterstützt.

Neben der Benefizgala arbeiten die „Neudorfer Narren“ längst an ihrem neuen Programm, das sie in dieser Karnevalssaison auf die Bühne bringen wollen und werden. Haak kündigte bereits an, dass die Karnevalsveranstaltungen im Hettstedter Ratssaal am 7. und 14. Februar 2026 stattfinden werden. Der Kartenvorverkauf dafür starte Mitte Oktober.