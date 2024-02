Welbsleben/MZ. - 32.000 Euro! Das ist die stolze Spendensumme, die jetzt bei der 11. Benefizgala zugunsten des Vereins zur Förderung krebskranker Kinder zusammengekommen ist. Vereinschefin Nadine Haak weiß ja, dass sie sich auf „ihre“ Neudorfer Narren und auf die Spendenfreudigkeit der Unterstützer aus der Region verlassen kann, aber diese Summe machte die Organisatorin der Spendengala dann doch sprachlos.

Karnevalsgesellschaft unterstützt Verein zur Förderung krebskranker Kinder

Die Hettstedter Karnevalsgesellschaft „Neudorfer Narren“ hatte Samstagabend Sponsoren, Spender und Unterstützer zur mittlerweile 11. Benefizgala für krebskranke Kinder eingeladen. Im vergangenen Jahr fand die Veranstaltung in Gerbstedt statt.

Die stolze Summe von 31.111 Euro wurde noch auf 32.000 Euro aufgestockt. (Foto: Neudorfer Narren)

In diesem Jahr brachten die Neudorfer Narren ihr schwungvolles Programm in der Welbsleber Einetalhalle auf die Bühne und unterhielten das Publikum. Unterstützt wurden sie auch von „Barbarossa Pipes and Drums“, die die Gala eröffneten.

Seit 2014 unterstützt die Karnevalsgesellschaft den Verein zur Förderung krebskranker Kinder in Halle mit Spenden. Der Verein besitzt seit 1999 die Villa „Kinderplanet“, in der den Familien ein multiprofessionelles Team zur Seite steht. Kinder finden dort reichliche Beschäftigungsmöglichkeiten. In der Villa können Familien auch übernachten, wenn das Kind im Krankenhaus betreut wird.

Neues Projekt: Kindersport im Kinderplaneten

Ein neues Projekt des Vereins ist der Kindersport im Kinderplaneten. Dabei kooperiert der Verein mit Sporttherapeuten, um die Mädchen und Jungen auch am Krankenbett zu leichten, sportlichen Übungen zu animieren und sie somit beim Gesundwerden zu unterstützen.

Und auch im Freien, auf dem Grundstück des Vereins, sollen Sportangebote unterbreitet werden. „Ich denke, da finden unsere Spenden eine sehr gute Verwendung“, ist sich Haak sicher. Zumal die Neudorfer Narren ohnehin gerngesehene Gäste in Halle sind und sich immer wieder aufs Neue selbst erleben, wie der Hallesche Verein arbeitet.

Neben den Spenden unterstützen die Karnevalisten den Verein auch regelmäßig beim Sommerfest auf dem Markt in Halle oder sind bei der Jahreshauptversammlung mit dabei.

Blick in die festliche Einetalhalle. (Foto: Neudorfer Narren)

Ehrungen bei der Spendengala

Untrennbar verbunden mit dem Karneval ist natürlich auch das Thema Orden. Karnevalsorden sind zumeist nicht ganz ernst gemeint, wohl aber die Ehrenzeichen, die am Samstagabend in Welbsleben verliehen wurden.

Für ihre langjährige Tätigkeit im Ehrenamt für die Neudorfer Narren wurden am Galaabend Holger Eckstein und Henri Krause geehrt, sie erhielten den Verdienstorden in Silber, verliehen vom Karneval-Landesverband. Die Auszeichnung des Bundes Deutscher Karneval Stufe 2 erhielten Mathias Heinrich für 30 Jahre im Ehrenamt und Nadine Haak für 25 Jahre.

Eine ganz besondere Ehre wurde Nadine Haak dann noch zuteil, als sie vom Verein zur Förderung krebskranker Kinder als Ehrenmitglied aufgenommen wurde. Und na klar flossen hier auf allen Seiten Tränen. Fest steht, das verkündete Organisatorin Haak noch an Ort und Stelle: „Es wird auch eine nächste Spendengala geben!“