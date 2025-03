Bei der Spendengala der Neudorfer Narren am 8. März 2025 in der Mehrzweckhalle in Großörner: Andreas Domaske und Nadine Haak verbindet eine enge Freundschaft.

Grossörner/MZ - Es ist oft unglaublich, was Nadine Haak von der Hettstedter Karnevalsgesellschaft (HKG) „Neudorfer Narren“ Jahr für Jahr für den Verein zur Förderung krebskranker Kinder Halle/Saale an Spendengeldern sammelt. So auch zur diesjährigen Benefizgala, die sich letzten Samstag zum zwölften Mal jährte und in Großörner stattfand. Geladen waren befreundete Karnevalsvereine, Vertreter der Stadt und Kommunen als auch Förderer und Sponsoren.