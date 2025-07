Köthen/MZ. - Die Stadt Köthen plant, in dem seit Jahren leerstehenden Ladengeschäft an der Ecke Wallstraße/Hallesche Straße ein Bürgerbüro einzurichten. In die Räume, die in der Vergangenheit als Impfzentrum und Wahlbüro genutzt worden waren, sollen unter anderem das Einwohnermeldeamt und die Wohngeldstelle einziehen.

