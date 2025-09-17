Nicht gezahlte Pachten, gekündigte Mitarbeiter und Patienten ohne Versorgung: Im Pflegeheim Bennstedt spitzt sich der Konflikt zwischen Trägerverein und Rundum-Sorglos GmbH zu. Das sagen die Beteiligten.

Verein erhebt Vorwürfe gegen Rundum-Sorglos GmbH - steckt das Pflegeheim in der Krise?

Mit Haus 1 hat im Bennstedter Pflegeheim alles angefangen. Der Bereich wurde mittlerweile zum betreuten Wohnen umgebaut. In Haus 2 ist das noch geplant.

Bennstedt/MZ. - Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass das Pflegeheim in Bennstedt seine stationäre Einrichtung schließt und in ein betreutes Wohnen umbauen will. In einem Schreiben an die Patienten, dass die Rundum-Sorglos GmbH auf Nachfrage auch der MZ geschickt hat, hat die damalige Geschäftsführerin auf eine schwierige wirtschaftliche Lage verwiesen. Nun erhebt der ehemalige Trägerverein „Kirchliche Pflegeeinrichtung Teutschenthal-Schochwitz“ Vorwürfe gegen das Unternehmen.