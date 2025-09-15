Der in der Regionalliga Nordost bislang ungeschlagene Hallesche FC trifft am Mittwoch auf den Chemnitzer FC. Die Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel im Livestream.

Chemnitz/Halle/DUR – Gegen den Ligaprimus Hallescher FC will der Chemnitzer FC am Mittwoch am liebsten dreifach punkten. Während der HFC bislang ohne Niederlage durch die Regionalliga Nordost marschiert, tat sich der CFC oft schwer.

Der Achte der Tabelle aus Sachsen empfängt am Mittwoch den Aufstiegsanwärter Nummer eins aus der Saalestadt. Anstoß ist am 17. September um 19 Uhr. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Spiel live und kommentiert ab ca. 18.45 Uhr.

CFC gegen HFC: Regionalliga Nordost im Livestream

Livestream am 17.09.2025: Chemnitzer FC gegen Hallescher FC (Livestream: OstsportTV) Hinweis: Sollte das Video nicht angezeigt werden, laden Sie bitte Ihren Browser neu.

Insgesamt 78-mal trafen der HFC und der CFC aufeinander. 24 Siege feierten die Chemnitzer, einen Sieg weniger verbuchten die Sachsen-Anhalter, bei einem ausgeglichenen Torverhältnis von jeweils 92 gefallenen Toren. Die letzte Chemnitzer Niederlage gegen den HFC liegt derweil weit zurück: 2019 verlor man 1:3, damals noch in der 3. Liga.

Für alle Abonnenten der Volksstimme oder der Mitteldeutschen Zeitung ist der Stream als Teil des Abos kostenlos. Alle anderen Interessierten können ein digitales kostenloses vierwöchiges Probeabo abschließen, um HFC gegen Chemie Leipzig und alle weiteren Livestreams sowie alle Plus-Inhalte von Volksstimme oder Mitteldeutscher Zeitung in diesem Zeitraum zu sehen.

