Eine Vollsperrung auf der A 14 wird am kommenden Wochenende für Einschränkungen auf der Autobahn sorgen. Grund dafür ist der Bau des Autobahndreiecks Halle-Nord am Ende der neuen Westumfahrung A 143.

A 143: Vollsperrung für den Bau von Dreieck Halle-Nord

Mit der Saalequerung bei Salzmünde ist beim Bau der A143 ein weiterer großer Schritt erfolgt. Die Fertigstellung rückt näher.

Halle (Saale)/MZ. Eine große Baustelle mit einer massiven Einschränkung auf der Autobahn A 14 wirft ihre Schatten voraus: Grund dafür sind die Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord im Zuge des Neubaus der A143.

A14-Vollsperrung für Neubau der Autobahn A143 bei Halle

Deshalb wird von Freitag, 19. September, ab 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 20 Uhr die A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt.

Lesen Sie auch: Westumfahrung von Halle: Verkehrsdesaster abgewendet: Baustopp der A143 ist vom Tisch

Die Umleitungen, berichtet die Autobahn GmbH, erfolgten an jenem Wochenende über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U5 und U24 an den beiden genannten Anschlussstellen.