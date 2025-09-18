Ab heute Abend wird die A14 zwischen Löbejün und Halle-Trotha für das kommende Wochenende voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord. Diese Umleitungen muss man jetzt kennen.

Die A14 ist von Freitag, dem 19. September, bis Sonntag, dem 21. September voll gesperrt. Grund dafür sind Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord.

Halle (Saale). – Von Freitag (19. September) um 22 Uhr bis Sonntag (21. September) um 20 Uhr, wird die A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt. Grund dafür sind die Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord im Zuge des Neubaus der A143.

Wegen Sperrung auf der A14: Verkehr wird über die L50 umgeleitet

Der Verkehr wird über die ausgeschilderten Umleitungen U5 und U24 an den beiden genannten Anschlussstellen geleitet, so die Autobahn GmbH.

In Fahrtrichtung Halle wird der Verkehr bei Löbejün über die L50 umgeleitet. Die gleiche Strecke wird ab der Anschlussstelle Halle-Trotha für die Autofahrer genutzt, welche in Richtung Magdeburg wollen.

Sperrung der A14 wegen Bauarbeiten an der A143

Bereits seit dem 18. September wird im Süden der A143 zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd die Fahrbahn saniert.

Hierzu wird die Strecke bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt.