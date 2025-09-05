Ab dem 18. September 2025 wird auf der A143 zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd die Fahrbahn saniert. Im Zuge der Baumaßnahmen wird die Strecke teilweise voll gesperrt.

Bauarbeiten an der A143 zwischen Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd beginnen

Mit der Saalequerung bei Salzmünde ist beim Bau der A143 ein weiterer großer Schritt erfolgt. Die Fertigstellung rückt näher.

Halle (Saale)/MZ. Eine große Baustelle mit einer massiven Einschränkung auf der Autobahn A 14 wirft ihre Schatten voraus: Grund dafür sind die Bauarbeiten am zukünftigen Autobahndreieck Halle-Nord im Zuge des Neubaus der A143.

A14-Vollsperrung für Neubau der Autobahn A143 bei Halle

Deshalb wird von Freitag, 19. September, ab 22 Uhr bis Sonntag, 21. September, 20 Uhr die A14 zwischen den Anschlussstellen Löbejün und Halle-Trotha auf beiden Richtungsfahrbahnen voll gesperrt.

Die Umleitungen, berichtet die Autobahn GmbH, erfolgten an jenem Wochenende über die ausgeschilderten Bedarfsumleitungen U5 und U24 an den beiden genannten Anschlussstellen.

Autobahn 143 wird auf 7,5 Kilometer saniert

Darüber hinaus wird im Zuge umfangreicher Erhaltungsmaßnahmen auf der A 143 zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd auf einer Länge von jeweils 7,5 Kilometern der Oberbau beider Richtungsfahrbahnen bis Ende dieses Jahres erneuert.

Die Arbeiten umfassen Deckenerneuerungen an der Fahrbahn sowie an den Anschlussstellen. Abschließend erfolgen Markierungsarbeiten. Die Maßnahme sei aufgrund der inzwischen 21-jährigen Liegezeit der Fahrbahn vorgezogen worden, heißt es von der Autobahn GmbH.

Vollsperrung der A143 bis Ende Oktober zwischen Halle-Neustadt und Halle-Süd

Die Baumaßnahme beginnt mit der Richtungsfahrbahn Halle-Süd. In diesem Zusammenhang wird der Abschnitt zwischen der Anschlussstelle Halle-Neustadt und dem Autobahndreieck Halle-Süd vom 18. September bis voraussichtlich Ende Oktober voll gesperrt.

Ebenfalls betroffen von der Sperrung in Fahrtrichtung Halle-Süd sind die Auffahrt der Anschlussstelle Halle-Neustadt (Änderung der Verkehrsführung, keine Sperrung), die Tank- und Rastanlage „Pappelgrund“ und die Anschlussstellen Teutschenthal und Holleben.

Sperrung der A143: Umleitung erfolgt über die A38 zur Anschlussstelle Schafstädt

Während der Bauzeit der Richtungsfahrbahn Halle-Süd wird der Verkehr im Baustellenbereich einstreifig in der sogenannten 2+0-Verkehrsführung Richtung Norden geführt: Das bedeutet, dass ein breiter Fahrstreifen pro Richtung zur Verfügung steht.

Der auf- und abfahrende Verkehr wird über ausgeschilderte Umleitungen geführt. Vorrangig erfolgt die Umleitung über die A38 zur Anschlussstelle Schafstädt.