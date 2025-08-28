Seit Wochen herrscht Unklarheit über den Weiterbau der A143 bei Halle. Was das Bundesverkehrsministerium sagt.

Baustopp oder nicht? Wie es mit der A143 weiter geht

Westlich von Halle soll die A143 die Saale überqueren. Die Brücke wird gerade gebaut.

Halle (Saale)/MZ - Das Bundesverkehrsministerium hat drohende Baustopps bei Autobahnprojekten in Sachsen-Anhalt dementiert. Das Ministerium und die bundeseigene Autobahn GmbH gingen „nach derzeitigem Stand“ davon aus, dass die in Bau befindlichen Abschnitte der A143, der Westumfahrung Halles, sowie der Nordverlängerung der A14 „ohne Verzögerung weiterlaufen“, sagte ein Sprecher der MZ. Die notwendigen Maßnahmen hierzu seien „in der Finalisierung“.