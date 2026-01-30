Auf den Burgwiesen in Roßlau sind mehrere Hochsitze beschädigt worden. Für Kreisjägermeister Michael Mitsching sind das längst keine Einzelfälle mehr.

„Das ist blinde Zerstörungswut“: Mehrere Hochstände in Roßlau wurden Ende Januar beschädigt

Rosslau/MZ. - Drei Hochsitze, die sich auf den Burgwiesen gegenüber der Shell Tankstelle in Roßlau befinden, sind zu Beginn dieser Woche beschädigt worden. Wie Kreisjägermeister Michael Mitsching der MZ mitteilte, handele es sich dabei um „blinde Zerstörungswut“. Türen und Fenster sollen von bisher unbekannten Tätern herausgerissen und Stühle aus den Hochsitzen herausgeworfen worden sein.