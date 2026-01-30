weather bedeckt
  4. Waldverkauf im Südharz: Verkauf von Kempski-Wald: Landkreis prüft auch den Kaufpreis

Landrat äußert sich im Kreisausschuss erneut zum geplanten Waldverkauf an die Nabu-Stiftung und nennt einen Termin für die Entscheidung der Unteren Forstbehörde.

Von Grit Pommer 30.01.2026, 14:34
Die Nabu-Stiftung will im Südharz 1.000 Hektar Wald kaufen und stilllegen.
Die Nabu-Stiftung will im Südharz 1.000 Hektar Wald kaufen und stilllegen. Foto: G. Pommer

Sangerhausen/MZ. - Er sorgt in Mansfeld-Südharz seit Wochen für Aufregung - der Verkauf von rund 1.000 Hektar Wald der Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Mit 30 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „KlimaWildnis“ des Bundesumweltministeriums - also mit Steuergeldern - will die Stiftung den Privatwald kaufen und stilllegen.