Landrat äußert sich im Kreisausschuss erneut zum geplanten Waldverkauf an die Nabu-Stiftung und nennt einen Termin für die Entscheidung der Unteren Forstbehörde.

Die Nabu-Stiftung will im Südharz 1.000 Hektar Wald kaufen und stilllegen.

Sangerhausen/MZ. - Er sorgt in Mansfeld-Südharz seit Wochen für Aufregung - der Verkauf von rund 1.000 Hektar Wald der Firmengruppe Ritter von Kempski an die Stiftung des Naturschutzbunds Deutschland (Nabu). Mit 30 Millionen Euro aus dem Förderprogramm „KlimaWildnis“ des Bundesumweltministeriums - also mit Steuergeldern - will die Stiftung den Privatwald kaufen und stilllegen.