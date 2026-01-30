Kreis, Stadt, Land, Hochschule und Domstift betreiben alle eigenen Archive in Merseburg, auch Institutionen wie das Klinikum verwahren historische Dokumente. Merseburgs Oberbürgermeister hat nun die Idee in den Raum geworfen, Archive aus Kostengründen zusammenzulegen. Für Stadt- und Kreisarchiv gibt es schon konkrete Ideen.

Bei bestimmten Anfragen arbeite man schon gut zusammen, betonten die Vertreter der Merseburger Archive.

Merseburg/MZ. - Wie geht es den in Merseburg ansässigen Archiven, vor welchen Herausforderungen stehen sie und wo könnten sie möglicherweise enger zusammenarbeiten? Um diese Fragen miteinander zu erörtern, hatte der Freundeskreis Landesarchiv Merseburg Vertreter der hiesigen Archive am Dienstag in einen Raum geholt, genauer gesagt ins Merseburger Stadtarchiv in der König-Heinrich-Straße.