weather bedeckt
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Aschersleben
    4. >

  4. Aktion über „99 Funken“: Crowdfunding-Aktion hat Erfolg: Neues Dorfgemeinschaftshaus für Mehringen rückt in greifbare Nähe

Aktion über „99 Funken“ Crowdfunding-Aktion hat Erfolg: Neues Dorfgemeinschaftshaus für Mehringen rückt in greifbare Nähe

In der alten Schule an der Mehringer Kirchstraße soll ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Das Projekt rückt nun in greifbare Nähe: Mithilfe einer Crowdfunding-Aktion sind die nötigen Eigenmittel zusammengekommen.

Von Detlef Anders 30.01.2026, 14:30
Der Kultur- und Heimatverein Mehringen will die alte Schule in der Kirchstraße, die zuletzt als Ärztehaus diente und seit Jahren leer steht, mit EU-Geldern zum Dorfgemeinschaftshaus umbauen.
Der Kultur- und Heimatverein Mehringen will die alte Schule in der Kirchstraße, die zuletzt als Ärztehaus diente und seit Jahren leer steht, mit EU-Geldern zum Dorfgemeinschaftshaus umbauen. (Foto: Detlef Anders)

Mehringen/MZ - Die größte Herausforderung in diesem Jahr werde für Mehringen das Projekt des Dorfgemeinschaftshauses sein. Das hatte Ortsbürgermeisterin Annika Fügner-Meier vor ein paar Tagen der MZ im Jahresinterview gesagt. Stolz berichtete sie darüber, dass die nötigen Eigenmittel im Rahmen der Crowdfunding-Aktion „99 Funken“ und mit Unterstützung der Salzlandsparkasse zusammengekommen sind.