In der alten Schule an der Mehringer Kirchstraße soll ein Dorfgemeinschaftshaus entstehen. Das Projekt rückt nun in greifbare Nähe: Mithilfe einer Crowdfunding-Aktion sind die nötigen Eigenmittel zusammengekommen.

Der Kultur- und Heimatverein Mehringen will die alte Schule in der Kirchstraße, die zuletzt als Ärztehaus diente und seit Jahren leer steht, mit EU-Geldern zum Dorfgemeinschaftshaus umbauen.

Mehringen/MZ - Die größte Herausforderung in diesem Jahr werde für Mehringen das Projekt des Dorfgemeinschaftshauses sein. Das hatte Ortsbürgermeisterin Annika Fügner-Meier vor ein paar Tagen der MZ im Jahresinterview gesagt. Stolz berichtete sie darüber, dass die nötigen Eigenmittel im Rahmen der Crowdfunding-Aktion „99 Funken“ und mit Unterstützung der Salzlandsparkasse zusammengekommen sind.