Der Kultur- und Heimatverein Mehringen sammelt über die Crowdfunding-Plattform „99Funken“ Spenden für den Ausbau des Gebäudes Kirchstraße 5. Das soll zu einem Treffpunkt für die Menschen im Ort werden.

Ein neues Dorfzentrum für Mehringen: Verein sammelt für sein Vorhaben per Crowdfunding Geld

Die engagierten Mehringer waren in diesem Jahr ganz vorn dabei beim Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. Der Jury ist neben anderen Vorhaben auch das Projekt „Kirchstraße 5“ vorgestellt worden.

Mehringen/MZ - Der Kultur- und Heimatverein Mehringen möchte das Haus Kirchstraße 5 zu einem Dorfgemeinschaftshaus umbauen und die notwendigen Eigenmittel mit Hilfe der Crowdfundingplattform „99 Funken“ der Salzlandsparkasse aufstocken. Denn: Ohne Eigenanteil keine Förderung, und ohne Förderung kein Haus.