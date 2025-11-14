Crowdfunding-Aktion Ein neues Dorfzentrum für Mehringen: Verein sammelt für sein Vorhaben per Crowdfunding Geld
Der Kultur- und Heimatverein Mehringen sammelt über die Crowdfunding-Plattform „99Funken“ Spenden für den Ausbau des Gebäudes Kirchstraße 5. Das soll zu einem Treffpunkt für die Menschen im Ort werden.
14.11.2025, 10:30
Mehringen/MZ - Der Kultur- und Heimatverein Mehringen möchte das Haus Kirchstraße 5 zu einem Dorfgemeinschaftshaus umbauen und die notwendigen Eigenmittel mit Hilfe der Crowdfundingplattform „99 Funken“ der Salzlandsparkasse aufstocken. Denn: Ohne Eigenanteil keine Förderung, und ohne Förderung kein Haus.