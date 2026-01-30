In vielen deutschen Städten legt ein Streik am Montag, 2. Februar, Busse und Straßenbahnen lahm. Dem Landkreis Harz droht dabei kein großes Verkehrschaos – doch das könnte sich bald ändern.

Warnstreiks im ÖPNV: Warum der Harz verschont bleibt - aber wohl nur vorerst

Verdi ruft Busfahrer in ganz Deutschland zu Warnstreiks auf – auch bei Harzer Verkehrsbetrieben und Halberstädter Verkehrs-GmbH?

Landkreis Harz. - Verdi ruft für Montag, 2. Februar, deutschlandweit zu Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr auf. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft sind insgesamt fast 100.000 Beschäftigte in 150 städtischen Verkehrsunternehmen und Busbetrieben der Landkreise betroffen. Drohen damit auch im Harz flächendeckende Ausfälle und Fahrplan-Änderungen?