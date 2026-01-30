Rund um den 6. Januar sind auch in diesem Jahr Kinder in Aschersleben und Umgebung als Sternsinger unterwegs gewesen. Nun steht fest: Sie haben mit ihrem Einsatz über 4.300 Euro gesammelt. Das Geld kommt Kindern in Bangladesch zugute.

Mit Segen und Spendendose: Ascherslebener Sternsinger sammeln über 4.300 Euro für den guten Zweck

Die Sternsinger haben ihren Segen auch ins Rathaus von Aschersleben gebracht und dort Geld für Kinder in Bangladesch gesammelt.

Aschersleben/MZ - Die genauen Zahlen liegen nun vor, die Sternsinger-Aktion ist ausgewertet: „Es sind genau 4.341,87 Euro zusammengekommen“, verkündet Martin Pickel, Gemeindereferent im Bistum Magdeburg. „Ich freue mich einfach, dass die Kinder in so wenigen Tagen so viel Geld gesammelt haben.“ Der Gemeindereferent, der mit seiner Frau für den gesamten Salzlandkreis zuständig ist, spricht dabei von den sechs kleinen Königen der katholischen Pfarrei St. Michael in Aschersleben, die rund um den Feiertag der Heiligen Drei Könige Segen in die Häuser gebracht haben.