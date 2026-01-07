Die Sternsinger der katholischen Pfarrei St. Michael haben in und um Aschersleben zu Jahresbeginn wieder ihren Segen verteilt und Geld gesammelt. Wo sie überall unterwegs waren.

Kleine Sternsinger wieder in Aschersleben und im Umland unterwegs

Gleich sechs kleine Könige von der Pfarrei St. Michael zogen durch Aschersleben und verteilten ihren Segen.

Aschersleben/MZ - Gleich sechs kleine Könige drängeln sich im Vorzimmer von Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme (Widab). Eine goldglänzende Krone auf dem Haupt und in einen Umhang gehüllt, singen sie „Wir kommen daher aus dem Morgenland“. Als Sternsinger bringen die Kinder der katholischen Pfarrei St. Michael rund um den Feiertag der Heiligen Drei Könige Heil und Segen.