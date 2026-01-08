Der IT-Dienstleister Gisa mit Sitz in Halle punktet als Arbeitgeber für Frauen in einer Studie des Magazins Brigitte. Was macht das Unternehmen bei der Umfrage so erfolgreich?

Einer der besten IT-Arbeitgeber für Frauen in Deutschland: Gisa aus Halle landet in Top 10

Jeannine Kallert (links) und Katharina Lorenz arbeiten bei Gisa. Das IT-Unternehmen zählt laut einer Umfrage zu den besten Arbeitsplätzen in der Branche für Frauen in Deutschland.

Halle(Saale)/ MZ. - Wie man es sich in einem IT-Unternehmen vorstellt, sind die Beschäftigten bei Gisa überwiegend männlich. Aber inzwischen sind rund ein Drittel der Mitarbeitenden Frauen, vor allem in den Führungsetagen - ganz ohne Quote. Die erweiterte Geschäftsführung ist sogar paritätisch besetzt. „Man kann bei Gisa als Frau nicht nur gut einsteigen, sondern auch Karriere machen“, sagt Jeannine Kallert, Chief Human Resources Officer.