Finsternis in Wolfen-Nord Im schwarzen Loch von Wolfen - Anwohner der Paracelsusstraße klagen über kaputte Straßenlaternen
Ein Teil der Paracelsusstraße verwandelt sich abends in einen Ort der Finsternis. Von fünf Straßenlaternen funktioniert keine mehr. Was der Betreiber dazu sagt.
Aktualisiert: 17.02.2026, 11:39
Wolfen/MZ. - Finster, finster! Wer derzeit abends, nachts oder frühmorgens den nordwestlichen Teil der Paracelsusstraße nutzen muss, weiß, was Dunkelheit bedeutet. Ein schwarzes Loch mitten in Wolfen-Nord. Biegt ein Auto um die Ecke, sieht es aus wie in einem Endzeit-Film. Begegnet man Fußgängern, haben sie meist eine Taschenlampe in der Hand.