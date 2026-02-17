Medizinische Versorgung Aus für Ärztezentrum in Ballenstedt? Das sagt Bürgermeister Michael Knoppik dazu
Mit der Einrichtung des Medizinischen Versorgungszentrums in der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt sieht mancher den Fortbestand des Ärztehauses in Gefahr.
Aktualisiert: 17.02.2026, 13:53
Ballenstedt/MZ. - Ende 2026 soll das Diakoniezentrum fertig sein, das die Evangelische Stiftung Neinstedt im Gebäude der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt einrichten will. Zugleich wird dort die Stadt Ballenstedt das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Sachsen-Anhalt etablieren.