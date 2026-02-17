Mit der Einrichtung des Medizinischen Versorgungszentrums in der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt sieht mancher den Fortbestand des Ärztehauses in Gefahr.

Aus für Ärztezentrum in Ballenstedt? Das sagt Bürgermeister Michael Knoppik dazu

Wie das Ärztehaus auch in Zukunft genutzt werden kann, darüber sollen der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung der BAL Stadtentwicklungsgesellschaft als Eigentümer nachdenken.

Ballenstedt/MZ. - Ende 2026 soll das Diakoniezentrum fertig sein, das die Evangelische Stiftung Neinstedt im Gebäude der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt einrichten will. Zugleich wird dort die Stadt Ballenstedt das erste kommunale Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Sachsen-Anhalt etablieren.