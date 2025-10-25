Zur Absicherung der medizinischen Versorgung gründet die Stadt Ballenstedt ein kommunales MVZ und mietet sich im Gebäude der ehemaligen Lungenklinik ein. Jetzt wird erstmals öffentlich darüber gesprochen, welche Fachpraxen dort zu finden sind.

Ehemalige Lungenklinik Ballenstedt: Diese Fachpraxen sollen sich im neuen MVZ ansiedeln

Das Gebäude der ehemaligen Lungenklinik Ballenstedt: Neben einem Diakoniezentrum entsteht hier auch das Medizinische Versorgungszentrum der Stadt Ballenstedt.

Ballenstedt/MZ. - Die Stadt Ballenstedt will mit einem kommunalen Medizinischen Versorgungszentrum - dem ersten in Sachsen-Anhalt - die Gesundheitsversorgung ihrer Bürger sichern. „Damit wir nicht nur Zuschauer sind, wie es im Rahmen der Abwicklung der Lungenklinik passiert ist“, macht Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) deutlich. Zugleich reiche die Bedeutung dieses Zentrums über die Stadtgrenzen hinaus.