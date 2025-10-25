WKG plant besonderes Projekt Wenn der Platz nicht reicht: Liegt die Lösung für den Hort der Evangelischen Grundschule in der Springstraße?

Der Hort der Evangelischen Grundschule in Köthen hat längst seine Kapazitätsgrenze erreicht. Die dritte Etage des jetziges Zuhauses ist nicht nutzbar. Doch eine Lösung ist in Arbeit. Bis 2028 soll der Ersatzneubau bezugsfertig sein. Wie es dazu kam.