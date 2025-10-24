Sendung über Ostprodukte „Negatives für die Quote“: Kathi reagiert auf Sebastian Lege - Das sagt der TV-Koch dazu
TV-Koch Sebastian Lege ist beim Test von Ostprodukten von Kathi und Halloren aus Halle zu keinen guten Ergebnissen gekommen. Wie reagieren die beiden Unternehmen aus Halle auf die Kritik? Und was sagt Lege selbst zu der Welle an Gegenkritik, die er losgetreten hat?
Aktualisiert: 24.10.2025, 07:46
Halle (Saale)/MZ. - Das Weihnachtssortiment ist gerade ausgeliefert - und bei Kathi blickt man auch mit Interesse darauf, wie eine Neuheit des halleschen Herstellers bei der Kundschaft ankommen wird: eine Backmischung für einen Hefeteigzopf mit weihnachtlich gewürzter Preiselbeermischung. Ein anderes Produkt aus dem Traditionsunternehmen hat indes der TV-Koch Sebastian Lege in seiner ZDF-Sendung „Besseresser“ aufs Korn genommen: eine Mischung zur Zubereitung einer Erdbeertorte.