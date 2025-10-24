TV-Koch Sebastian Lege ist beim Test von Ostprodukten von Kathi und Halloren aus Halle zu keinen guten Ergebnissen gekommen. Wie reagieren die beiden Unternehmen aus Halle auf die Kritik? Und was sagt Lege selbst zu der Welle an Gegenkritik, die er losgetreten hat?

„Negatives für die Quote“: Kathi reagiert auf Sebastian Lege - Das sagt der TV-Koch dazu

Blick in die Produktion bei Kathi aus Halle. TV-Koch Sebastian Lege hatte in der ZDF-Sendung "Besseresser" kritisiert, dass in einer Backmischung für Erdbeertorte keine Erdbeeren sind. Kathi kontert den Vorwurf: Frische Zutaten wie Erdbeeren fügen die Kunden bei Kathi-Backmischungen selbst hinzu!

Halle (Saale)/MZ. - Das Weihnachtssortiment ist gerade ausgeliefert - und bei Kathi blickt man auch mit Interesse darauf, wie eine Neuheit des halleschen Herstellers bei der Kundschaft ankommen wird: eine Backmischung für einen Hefeteigzopf mit weihnachtlich gewürzter Preiselbeermischung. Ein anderes Produkt aus dem Traditionsunternehmen hat indes der TV-Koch Sebastian Lege in seiner ZDF-Sendung „Besseresser“ aufs Korn genommen: eine Mischung zur Zubereitung einer Erdbeertorte.