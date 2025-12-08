Gräfenhainichener wird im „Machetenprozess“ zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Warum Verteidiger stattdessen Freispruch fordert.

Angeklagter aus Gräfenhainichen nach Urteil: So ist es nicht gewesen

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - Die Schwurgerichtskammer 2a des Landgerichts Dessau-Roßlau hat einen Mann aus Gräfenhainichen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Zur Überzeugung des Gerichts machte sich der Mittvierziger einer gefährlichen Körperverletzung schuldig.