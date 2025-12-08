weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Attacke mit Machete und Axt: Haftstrafe bei Prozess in Dessau

Prozess um Attacke mit Machete Angeklagter aus Gräfenhainichen nach Urteil: So ist es nicht gewesen

Gräfenhainichener wird im „Machetenprozess“ zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Warum Verteidiger stattdessen Freispruch fordert.

Von Andreas Behling Aktualisiert: 08.12.2025, 11:30
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt
Das Landgericht Dessau-Roßlau im Justizzentrum Anhalt (Foto: Jonas Lohrmann)

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - Die Schwurgerichtskammer 2a des Landgerichts Dessau-Roßlau hat einen Mann aus Gräfenhainichen zu einer Haftstrafe von drei Jahren verurteilt. Zur Überzeugung des Gerichts machte sich der Mittvierziger einer gefährlichen Körperverletzung schuldig.