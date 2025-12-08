Hatte ein 53-Jähriger eine Affäre, oder war seine Frau grundlos eifersüchtig? Sicher ist: Es kam zum Streit, die Frau wurde verletzt. Der Mann stand nun wegen Körperverletzung vor Gericht. Dort gingen die Angaben des Paares gehörig auseinander.

Affäre aus dem Ruder gelaufen - 53-Jähriger nach Attacke auf Ehefrau verurteilt

Nach einem Streit über Eifersucht kommt es zur Attacke auf die Ehefrau: Jetzt ist der Prozess gegen einen 53-Jährigen zu Ende gegangen.

Bernburg/MZ. - Sie haben mehr als drei Jahrzehnte friedlich zusammengelebt und zwei Kinder in die Welt gesetzt. Häusliche Gewalt war in dieser Beziehung des Bernburger Paares nie ein Thema. Doch übertriebene Eifersucht kann wie aus dem Nichts zu Übergriffen führen.