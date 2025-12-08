Die Organisatoren des Weihnachtsmarktes auf dem Köthener Marktplatz erhalten am Wochenende viel Lob. Sie sind froh, dass Petrus diesmal nicht aus der Reihe tanzt und das Publikum zufrieden ist. Die Kritik am Weihnachtsbaum ebbt ab.

Schön und gemütlich - Weihnachtsmarkt auf dem Köthener Marktplatz bekommt viel Zuspruch

Wer direkt am Markt wohnt, hatte einen besonders tollen Ausblick.

Köthen/MZ. - Schüchtern kommt die Kleine auf den Weihnachtsmann zu. Die Mütze tief ins Gesicht gezogen steht die Vierjährige vor dem bärtigen Alten und reicht ihm wortlos einen Zettel. Ennas Wunschzettel. Enna wünscht sich einen Koala zum Kuscheln, verrät sie. Der Weihnachtsmann, der es sich in seinem Ohrensessel gemütlich gemacht hat, verspricht, dass sich seine Elfen darum kümmern werden. Enna nickt. Sie wirkt erleichtert, dass ihr Weihnachtswunsch in guten Händen ist.