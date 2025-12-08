Die Aschersleben Alligators kommen im Regionalliga-Duell beim SV Oebisfelde nach schwacher erster Halbzeit zurück. Die Aufholjagd kostet Kraft – der HCA verliert knapp mit 29:30.

Trainer Wartmann: Alligatoren haben in der ersten Halbzeit Sieg gegen Oebisfelde weggeschmissen

Der HC Aschersleben, hier mit Noah Balint beim Wurf, konnte beim SV Oebisfelde nicht punkten und unterlag knapp.

Aschersleben/MZ - Die Handballer vom HC Aschersleben hatten sich für ihren Auswärtsauftritt einiges vorgenommen. Die Umsetzung war jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Die Alligators, die sich nach einer schwachen ersten Halbzeit Tor um Tor herankämpften und nah vor dem Punktgewinn standen, verloren am Sonnabendabend beim SV Oebisfelde knapp mit 29:30.