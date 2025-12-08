Eine Familie aus Pfungstadt in Hessen besucht jedes Jahr den Weihnachtsmarkt in Halle. Was den von den Weihnachtsmärkten in Hessen unterscheidet und warum der Markt so toll ist.

Für Halles Weihnachtsmarkt fährt eine Familie einmal quer durch Deutschland - „Saalestadt liegt kulinarisch vorn“

Konny und Andreas Dörfler (v.r.) besuchen mit Sohn Nils, Alexandra Glöß (l.) und Freundin Doreen Sandweg den halleschen Weihnachtsmarkt.

Halle (Saale)/MZ. - Es ist Tradition bei den Dörflers aus dem hessischen Pfungstadt: Jedes Jahr in der Adventszeit kommen Konny, Andreas und Sohn Nils nach Halle und besuchen den halleschen Weihnachtsmarkt.