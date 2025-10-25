Der Waldeser Carneval Club hat eine neue Geschäftsstelle im alten Rathaus des Ortes bezogen. Damit endet auch die lange Suche nach einem Nutzer der Räume in der Horstdorfer Straße.

Michael Otto (l.) vom WCC und Gerald Herbst vom Heimatverein Waldersee sind glücklich über den Mietvertrag.

Waldersee/MZ. - Endlich keine vollgestellten Flure mehr, endlich keine muffigen Kostüme nach einem Jahr aus dem feuchten Keller holen, endlich genug Platz, um die fünfte Jahreszeit so vorzubereiten, wie es sich gehört. Im Waldeser Carneval Club (WCC) sind vor eingen Tagen neue Zeiten angebrochen.